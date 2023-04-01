Kastamonu’da korkutan deprem (Son depremler)

Kastamonu’da deprem oldu. İhsangazi ilçesinde saat 00.24’te meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.2 olduğunu açıklandı.
Yerin 11.83 kilometre derinliğindeki deprem kentte kısa süreli paniğe neden oldu.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER