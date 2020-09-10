Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

KASTAMONU (AA) – Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İnebolu kara yolu üzerindeki Beldeğirmeni köyünün sahil şeridindeki ormanlık alanda yangın görülmesi üzerine bölgeye arazöz ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan Bozkurt Orman İşletme Müdürlüğü ile belediye ait ekipler, yangına müdahale ederek alevleri geniş bir alana yayılmadan söndürdü.

Yangın sonrası alana gelen köy muhtarı Salih Sertdemir, AA muhabirine, orman yangınlarında ciddi artışın yaşandığı bugünlerde vatandaşlardan duyarlılık beklediklerini söyledi.

Sertdemir, "Bilindiği üzere hava sıcaklıkları bölgemizde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu da ormanlık açısından zengin bir bölge olan ilçemizde risk oluşturuyor demek. Neyse ki köyümüzdeki yangını çok şükür zamanında müdahale ile ucuz atlattık. Ben, bu süreçte vatandaşlarımızdan da kesinlikle açık alanda ateş yakmamaları noktasında hassasiyet bekliyorum." diye konuştu.