Kastamonu’da sel felaketi: Yol çöktü, köprü yıkıldı

Kastamonu-Cide karayolu üzerinde kuvvetli sağanak sonrasında Sada Çayı’nın taşması neticesinde yol çöktü. Çayın taşmasıyla Kesmekayrak köprülerinin yıkılması sonrası Cide ve Şenpazar ilçelerinin Kastamonu’yla olan bağlantısı da kesildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından turuncu uyarının yapıldığı Kastamonu’da şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Kastamonu’nun kuzey etkili olan sağanak yağış sebebiyle taşan çay ve dereler sebebiyle yollarda göçük ve heyelanlar yaşandı.

YOL ÇÖKTÜ, KÖPRÜ YIKILDI

Kastamonu’yu Şenpazar ve Cide ilçelerine bağlayan Sada Çayı üzerindeki yol, sağanak yağış sebebiyle çöktü. Sada Çayı’nın taşmasıyla Kesmekayrak köprülerinin yıkılması sonrası Cide ve Şenpazar ilçelerinin Kastamonu’yla olan bağlantısı kesildi.

Yolun göçmesi ve köprünün yıkılması sebebiyle Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak tedbirlerini artırdı. Jandarma ekipleri, Cide ve Şenpazar ilçelerine geçen yolu ulaşıma kapatarak, sürücüleri alternatif yollara veya geri dönmeleri noktasında uyardı. Yolun göçmesi sebebiyle sürücüler, geri dönmek zorunda kaldı.

Yolun kapanmasının ardından ekipler tarafından çalışa başlatıldı. Cide ve Şenpazar ilçelerine ulaşımın sağlanması amacıyla Cide-Ağlı karayolu 65. kilometresinde Derelitekke köyü-Alacık köyü yolu üzerinden, Azdavay-Ağlı yolu 13. kilometresindeki servis yolu üzerinden ulaşım tekrar sağlanmaya başlandı. Ayrıca bölgede yağışlar da yer yer kuvvetini artırarak devam ediyor.

TATİL İÇİN GELDİ, YIKILAN YOL SEBEBİYLE GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDI

İstanbul’dan Şenpazar ilçesine 1 haftalık tatil için gelen Ahmet Yılmaz, “Şenpazar ilçesine yarım saat yolumuz kala yolun çöktüğünü öğrendik. Büyük bir üzüntü içerisindeyiz ama yapacak bir şey yok. Muhtemelen burayı beklemektense İnebolu yolu üzerinden sanırım Şenpazar’a ulaşmaya çalışacağız. Yolları da tam bilmiyorum Allah yardımcımız olsun” dedi.

Cide’ye gitmek için yola çıktıklarını fakat yolun göçmesinden dolayı gidemediklerini söyleyen Vedat Kozak ise “Bu yüzden geri dönmek zorunda kaldık. Yağmurda aşırı bir şekilde halen devam ediyor. Yolunda açılma şansı yok şu anda. Yolunda bozuk olmasından ötürü aşırı şiddetli yağışlardan ötürü yolda kapanmış durumda Cide yolu” diye konuştu. İHA

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