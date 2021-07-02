Kastamonu'da “Tıbbi Aromatik Bitki Üretiminde Bakım Çalışmaları” uygulamalı eğitimi yapıldı

KASTAMONU (AA) – Kastamonu Üniversitesi Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Tıbbi Aromatik Bitki Üretiminde Bakım Çalışmaları" uygulamalı eğitimi gerçekleştirildi.

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Ömer Küçük, Gölköy'deki tıbbi aromatik bitki bahçesinde yapılan eğitimin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'deki 15 ihtisas üniversitesinden biri olduklarını söyledi.

Kastamonu'nun orman zengini bir şehir olduğuna işaret eden Küçük, mevcut potansiyeli özel sektörle, sivil toplum kuruluşları ve yerel halkla paylaşarak ekonomiye kazandırıp nitelikli iş gücünü artırma amacıyla çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Odun dışı orman ürünlerinin dünya pazarında çok önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Küçük, Türkiye'de de bu anlamda bölge şartlarına uygun, yetiştirilebilen ve ekonomik değeri bulunan tıbbi aromatik bitkilerin ekonomiye kazandırılması için ihtisaslaşma sahasında çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem ise projeye daima destek olacaklarını dile getirerek katılımcılara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Kerim Güney tıbbi aromatik bitki üretiminde tür seçimi, toprak hazırlığı, yabani ot bakımı ve çapalamaları; Doç. Dr. Miraç Aydın ise arazi sulama teknikleri ve suyun kullanımı hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Uygulama eğitimini tamamlayanlara bir sonraki aşamada yine aynı sahada hasat eğitimi verilmesinin planlandığı, böylece katılımcıların kendi arazilerinde tıbbi aromatik bitki bahçe oluşturmalarının teşvik edileceği belirtildi.