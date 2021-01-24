Kastamonu'daki DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

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Alaturka Online
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KASTAMONU (AA) – Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezinde düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alınmıştı.

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