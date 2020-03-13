Kastamonu'nun “beyaz altını”nda bu yıl yüksek rekolte bekleniyor

KASTAMONU (AA) – BİLAL KAHYAOĞLU – Kastamonu'da geçen yıl dolu ve sağanak nedeniyle yeterli verimin alınamadığı Taşköprü sarımsağında bu yıl rekoltenin 30 bin ton civarında olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Taşköprü ilçesinde şubat ve mart aylarında ekilen sarımsak, temmuz ayı başında hasat ediliyor.

Bölgede "beyaz altın" olarak adlandırılan Taşköprü sarımsağında 2018 ve 2019'da rekolte 25 bin ton seviyesinde gerçekleşti.

Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki yılda olumsuz hava koşulları dolayısıyla sarımsak veriminin azaldığını, fiyatların da yükseldiğini söyledi.

Bu yıl ekim döneminde hava sıcaklıklarının uygun, toprağın ekime elverişli olduğunu ve kalitesi her geçen yıl artan tohumlarla ekim yapıldığını dile getiren Butur, bu sayede sezonun verimli olmasını beklediklerini ifade etti. Butur, "Olumsuz bir şey yaşamazsak 25 bin dekar alanda 30 bin ton civarında sarımsak üretimi bekliyoruz. Fiyatlar da rekolteyle bağlantılı olur." dedi.

Üreticilerin kaliteli sarımsak tohumları kullandıklarını vurgulayan Butur, şunları kaydetti:

"Üreticilerin diktikleri sarımsağın kilogram fiyatı 40 lira. Bu, maliyeti yükseltiyor. Bu yıl fiyatların ürün kalitesine göre 20 ile 40 lira arasında seyredeceğini düşünüyorum. Sarımsağın fiyatını yüksek görüyorlar ancak bir aile yılda 2-3 kilogram sarımsak tüketiyor. Sarımsak çok önemli bir ürün ama çok tüketilen bir ürün değil. Bunun fiyatını da abartılı bulmamak lazım. El emeği çok fazla olan bir ürün."

Sarımsak üreticisi Hüsniye Acar da Taşköprü'nün en önemli gelir kaynağının sarımsak olduğunu belirterek, "Yeni sezondan ümitliyiz. İnşallah herkesin yüzü güler. Sarımsak zahmetli bir ürün. Bir tarlaya 30-40 bin liralık tohum gidiyor." diye konuştu.

Lütfiye Acar da geçen yıl dolu nedeniyle ürünün az olduğunu, bu yıl doğal afet yaşanmazsa verim ve fiyatın üreticinin yüzünü güldüreceğini ifade etti.