Katalan lider Carles Puigdemont, İtalya’da tutuklandı

Eski Katalan hükümet başkanı Carles Puigdemont’un İtalyan polisi tarafından Sardunya’da gözaltına alındığı belirtildi.

Ofisinden yapılan açıklamada, eski Katalan hükümet başkanı Carles Puigdemont’un İtalyan polisi tarafından Sardunya’da gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Puigdemont’un Perşembe günü ‘Adifolk Uluslararası Sergisi’ne katılmakiçin Brüksel’den Sardunya’ya gittiği, burada da gözaltına alındığı bildirildi. Puigdemont, cuma günü mahkemeye çıkacak. Mahkeme, Katalan Lider’in ülkesine iadesine veya salıverilmesine karar verebilir.

DOKUNULMAZLIKLARI KALDIRILMIŞTI

İspanya, mahkeme tarafından yasadışı sayılan 2017 bağımsızlık referandumunun düzenlenmesine yardım ettiğini iddia ederek Katalan ayrılıkçı liderini isyana teşvik etmekle suçluyor. Mart ayında Avrupa parlamentosu, Puigdemont ve iki eski bakanın milletvekili dokunulmazlığını kaldırdı.

Öte yandan, Katalonya’daki bağımsızlık yanlısı siyasi partilerin temsilcileri ve sivil toplum örgütleri, Puigdemont’un gözaltına alınmasına sert tepki gösterdi. Katalonya özerk yönetimi başkan yardımcısı Josep Costa, sosyal medya hesabundan, “Gözaltı en fazla birkaç saat sürecek ama İspanya’nın utancı tarihte hep kalacak.” diye yazdı.

İlginizi Çekebilir İspanya’daki yanardağ felaketinde 400 ev yok oldu İlginizi Çekebilir İskoçya’da seçimlerden sonra gündem bağımsızlık referandumu