Katalonya'da konut kira bedellerine sınırlama getirildi

MADRİD (AA) – İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetimi parlamentosu, bölgede konut kira bedellerine sınırlama getiren bir yasayı kabul etti.

Katalonya'da 20 binden fazla nüfuslu 60 belediyeyi kapsayan yasa gereği, konut kira bedellerinin yerel yönetim tarafından belirlenen kira artış oranının üzerine çıkamayacağı belirtildi.

Bölgede son 5 yılda Katalonya TÜFE'sinin 3 puan üzerinde artış gösteren kira fiyatlarını aşağı çekmeyi amaçlayan yeni düzenlemenin, konut kira bedelinin, kiracının aylık gelirinin yüzde 30'unun üzerine çıkması halinde uygulanacağı bildirildi.

Sendikalar, yeni yasa sonrasında Barselona'da yüzde 25, Katalonya'nın diğer kentlerinde ise yüzde 19'a kadar kiraların düşmesinin beklendiğini ifade ederek, bu uygulamadan 5 milyona yakın kişinin faydalanacağını savundu.

Kiracılar Sendikası da son 5 yılda maaş artışlarıyla kıyaslandığında kira bedellerinin 30 kat daha fazla arttığını belirterek, yeni uygulamadan memnun olduklarını duyurdu.

Aylık gelirleri, kira bedeli dahil, 2 bin avronun altında olan ev sahipleri ise yeni yasanın dışında bırakılıyor.

Kira bedelleriyle ilgili yasaya uymayanlara 3 binden 90 bin avroya kadar para cezası kesilmesi öngörülüyor.

Kira artışları ve konut sorunu İspanya'nın genelinde yaşanırken, ülkede ilk defa bir özerk yönetim tarafından kira bedellerine sınırlama getiren bir karar alındı.

Katalan parlamentosunda 63'e karşı 71 oyla kabul edilen yasaya karşı çıkan muhalefet partileri, yerel hükümeti "seçim kampanyası yapmak ve anayasal hakları çiğnemekle" suçladı.

Katalonya parlamentosunda muhalefette olan Halk Partisi (PP), anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle yasanın iptali için Anayasa Mahkemesine başvuracağını açıkladı.