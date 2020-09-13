Katar Emiri Al Sani, Afganistan barış görüşmelerinin taraflarıyla bir araya geldi

DOHA (AA) – Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader ve Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile Doha'da yapılan müzakereleri ele aldı.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Emiri Al Sani, Afganlar arası müzakereler kapsamında, Berader ve Abdullah ile başkent Doha'daki El-Bahr Sarayı'nda ayrı ayrı görüştü.

Al Sani, Berader ve beraberindeki Taliban heyeti ile yaptığı görüşmede barış müzakerelerinin başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Afgan halkının milli birlik ve refah özlemlerinin gerçekleşmesi için müzakerelerin başarı ile sonuçlanması temennisinde bulundu.

Berader ise müzakerelere ev sahipliği yapmasından ve Afganistan'a barış, güvenlik ve istikrar getirmeye yönelik destekleyici duruşundan ötürü Al Sani'ye teşekkür ve minnettarlığını ifade etti.

Al Sani, Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanı Abdullah ve beraberindeki heyeti kabulünde ise Doha'da yapılan Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki ilk doğrudan barış müzakerelerini ele aldı.

– "Barış müzakereleri önemli ve tarihi bir fırsat"

Katar Emiri Al Sani, Afgan barış görüşmelerinde iki tarafla bir araya geldikten sonra Twitter hesabından açıklama yaptı.

Al Sani, "Doha'daki Afgan barış müzakereleri önemli ve tarihi bir fırsat. Doha'daki barış müzakerelerine katılan tüm heyetleri memnuniyetle karşılıyoruz. Afganlı kardeşlerimize onlarca yıl süren çatışmalardan sonra barış çabalarında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

– Barış görüşmelerinin seyri

ABD, ilk kez eski Başkan Barack Obama yönetiminde Afganistan'da barış amacıyla Taliban ve Afgan hükümetleri arasında görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulundu. 2011, 2012 ve 2013'teki girişimler sonuçsuz kaldı.

Donald Trump'ın, 2017'de ABD Başkanı seçilmesinin ardından müzakereler yeniden gündeme geldi. ABD ile Taliban temsilcileri, 25 Şubat 2019'da barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da ilk kez bir araya geldi.

ABD Başkanı Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Eylül 2019'da taraflar arasında anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın Başkan Trump'ın onayını beklediğini açıkladı. Ancak aynı günlerde Kabil'de yaşanan terör saldırısında bir ABD askerinin ölmesi üzerine Trump anlaşmayı erteledi.

ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlandı. 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalandı.