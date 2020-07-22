Katar Hava Yollarından BAE, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Mısır'a tazminat davası

DOHA (AA) – Katar Hava Yolları, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Suudi Arabistan ve Mısır'a karşı Uluslararası Tahkim Mahkemesinde 5 milyar dolarlık tazminat davası açtı.

Katar Hava Yolları Grubundan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ülkeler aleyhine Uluslararası Tahkim Mahkemesine 4 dilekçeyle başvuruda bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, 4 ülkeden Katar Hava Yollarının kendi pazarlarındaki operasyonlarını durdurmaları ve hava sahalarında uçmasını engellemeleri nedeniyle 5 milyar dolarlık tazminat istendiği ifade edildi.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimleri, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş, ekonomik abluka uygulamaya başlamış ve hava sahalarını Katar Hava Yollarına kapatmıştı.