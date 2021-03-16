Katar ile Suudi Arabistan İçişleri Bakanları, iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğini görüştü

DOHA (AA) – Katar İçişleri Bakanı Halid bin Halife bin Abdulaziz Al Sani, Suudi mevkidaşı Abdulaziz bin Suud bin Nayif ile iki ülke arasındaki güvenlik iş birliğinin geliştirilmesini ele aldı.

Katar haber ajansı QNA'nın haberine göre, ocak ayındaki Ula Zirvesi'nde sağlanan uzlaşının ardından ilk kez Katarlı Bakan ile Suudi mevkidaşı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkileri ile güvenlik başta olmak üzere bu ilişkilerin geliştirilmesinin yolları ele alındı.

İki bakanın ayrıca ortak öneme sahip meseleleri de görüştüğü kaydedilen haberde, söz konusu konulara ilişkin ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

İçişleri Bakanları düzeyindeki söz konusu görüşmenin, ocak ayındaki Körfez uzlaşısının ardından ilk kez gerçekleştiğine dikkati çekildi.

İki ülke arasındaki temaslar kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, 5 Ocak'ta düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesinin ardından ilk kez 28 Şubat'ta telefonda görüşmüştü.

– Körfez'de 3,5 yıl sonra varılan uzlaşı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, suçlamaları reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç vermişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.