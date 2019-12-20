Katar ile Türkiye arasında nasıl bir bağ var? – Türkiye’nin Gündemi (19 Aralık 2019)

Ekonominin nabzını tutan Türkiye’nin Gündemi programında Gökhan Kazbek iktisatçı konukları Prof. Dr. İzzettin Önder ve Prof. Dr. Gökhan Çapoğlu ile 2020 öncesinde ekonomiyi değerlendirdi. Tele1'e destek olmak için:
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