Katar, Irak ve Ürdün Lübnan'a 4 sahra hastanesi gönderdi

BEYRUT (AA) – Katar, Irak ve Ürdün, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dün meydana gelen 100 kişinin öldüğü binlerce kişinin yaralandığı patlamanın ardından Lübnan'a 4 sahra hastanesi ve tıbbi yardım gönderdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde Lübnan'ın, Katar'dan her biri 500 yatağa sahip iki sahra hastanesi, Irak'tan bir sahra hastanesi, kriz süresinde kullanılacak bir miktar petrol ve Fransa'dan gönderilen yardımları karşılamaya hazırlandığı belirtildi.

Haberde, Fransa'nın gönderdiği yardımların içeriğine ilişkin bilgi verilmedi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan açıklamada da Lübnan'a sağlık personelinin de bulunduğu askeri bir sahra hastanesi gönderildiği ifade edildi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ise yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin, Lübnan'a acil tıbbi yardım yüklü özel bir uçak gönderdiğini kaydetti.

Eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini, Pompeo'nun acil yardım gönderecekleri sözü verdiğini aktardı.

Beyrut Limanı'nda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm Beyrut'u sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Lübnan Kızılhaçı, Beyrut'ta meydana gelen patlamada 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin kişinin ise yaralandığını bildirmişti.