Katar, İsrail saldırılarının durdurulması için yürütülen çabaların yoğunlaştırılması çağrısı yaptı

DOHA (AA) – Katar hükümeti, İsrail güçlerinin ihlal ve saldırılarının durdurulması için gösterilen çabaların yoğunlaştırılması çağrısında bulundu.

Başkent Doha'da Katar Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, "abluka altındaki Gazze Şeridi'ne durmak bilmeyen İsrail'in vahşi saldırılarının kınandığı" kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, abluka altındaki Gazze ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarında yaşayan Filistin vatandaşlarına karşı İsrail saldırılarının derhal durdurulması için gösterilen çabaların yoğunlaştırılması çağrısı yapıldı.

"Sivilleri öldürmek ve korkutmak, evleri, sivil tesisleri yıkmak, Mescid-i Aksa'nın kutsallığını ihlal, insanların zorla yerlerinden edilme planları, etnik temizlik ve ırkçı ayrımcılık da dahil olmak üzere İsrail'in uluslararası hukuka ve insani örflere aykırı işlediği tüm suçların durdurulması" gerektiği vurgulanan açıklamada, İsrail'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Filistin meselesine ilişkin alınmış olan kararları uygulamaya zorlanmasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Ayrıca Katar Bakanlar Kurulu açıklamasında, Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da göstermiş olduğu kahramanca duruştan dolayı Filistin halkını tebrik etti.