Katar koronavirüse karşı önlemleri artırıyor

DOHA (AA) – Katar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Avrupa'nın 4 ülkesi ve Sudan'dan gelen yolcuların bugünden itibaren geçici olarak ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.

Katar Hükümeti İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınına karşı Sudan, İtalya, Fransa, Almanya ve İspanya'dan gelecek yolcuların ülkeye girişine geçici olarak engelleme getirildi.

Katar'da oturma izni olan 4 Avrupa ülkesinin vatandaşlarının, 14 gün karantina altına alınmaları halinde söz konusu kararın dışında tutulacağı belirtildi.

Sudan'dan gelecek tüm yolcuların ise oturum veya ülkeye giriş izinlerine bakılmaksızın Katar'a girişlerinin geçici olarak askıya alındığı kaydedildi.

Katar'da Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 337'ye yükselmişti.