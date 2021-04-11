Katar, ramazan kampanyalarıyla 30'dan fazla ülkede ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatıyor

DOHA (AA) – SERDAR BİTMEZ – İslam dünyası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gölgesinde ikinci ramazan ayına girerken, Katarlı sivil toplum kuruluşları salgınla birlikte ekonomik sıkıntıların arttığı dönemde 30'dan fazla ülkeyi kapsayan yardım kampanyaları başlattı.

Dünya çapında etkili olan Kovid-19 salgınının birçok ülkede ekonomik ve sosyal olumsuz yansımaları sürerken Katarlı sivil toplum kuruluşları ramazan ayında bu sıkıntıları bir nebze hafifletmek için harekete geçti.

Katar Hayır Kurumu ve Katar Kızılayı bu kapsamda bağışçıların desteğiyle yardım kampanyaları, ülke içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahipleri için çeşitli programlar hazırladı.

Toplumsal dayanışma örneği olan bu kampanyalarla ihtiyaç sahiplerinin yüzlerinin güldürülmesi hedefleniyor.

– Yardımların 2,2 milyon kişiye ulaşması amaçlanıyor

Katar Hayır Kurumundan yapılan açıklamaya göre Kurum, "Umut Ramazanı" adıyla Katar'ı ve 32 ülkeyi kapsayan bir yardım kampanyası başlattı.

Bağışçıların desteğiyle gelişen kampanyanın 45 milyon dolar maliyete ulaşması ve yardımlardan 2,2 milyon kişinin faydalanması hedeflenirken, 30 milyon dolarlık kısmından ise ülke içindeki 600 bin kişinin istifade etmesi amaçlanıyor.

Ayrıca 32 ülkede 1 milyon 600 bin kişiye 15 milyon değerinde fitre, zekat ve sadakaların dağıtılması, gıda kolileri ulaştırılması hedefleniyor. Bu meblağın 7 milyon dolarının ise savaş ve krizlerden etkilenen 550 binden fazla mülteci ve sığınmacı için gıda yardımı olarak tahsis edilmesi planlanıyor.

– Ramazan ayında gelirlerin yüzde 5'i ihtiyaç sahiplerine

Kurum, "Umut Ramazanı" kampanyası kapsamında ticari şirket ve dükkan sahiplerini bir aylık gelirlerinin yüzde 5'ini ülke içindeki ihtiyaç sahipleri, işsizler, ilk öğretim, lise, üniversite her seviyeden öğrenciler için ayırmaya davet ediyor.

Katar Hayır Kurumu ayrıca Kovid-19 salgınının ekonomik zararları kapsamında işsiz kalan veya aylık gelirleri düşmüş bazı ailelerin çocuklarının eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için de destek çağrısı yapıyor.

– Katar Kızılayından ramazan programı

Katar Kızılayı da ramazan ayı için "Hayırda Yarışın" isimli bir kampanya başlattı. Kampanyayla ülke içinde ve 21 ülkede 2 milyon 500 bin kişinin çeşitli insani yardım projelerinden faydalanması amaçlanıyor.

Kampanya ramazan ayı boyunca zekat, fitre, sadaka, gıda kolileri gibi yardımların yanı sıra çeşitli kalkınma projelerini de kapsıyor.

Öte yandan Katarlı yerel sivil toplum kuruluşları da ülkedeki ihtiyaç sahipleri için her gün iftar yemeği dağıtmaya hazırlanıyor.