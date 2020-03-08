Katar şimdi de inşaat işine giriyor

Türkiye, Katar’da askeri üs açıp asker gönderdi. Katar, Türkiye’de, Digitürk dahil çok sayıda firma satın aldı. Türkiye’ye 500 milyon dolarlık uçak hediye eden Katar, Tank Palet Fabrikası’na da ortak oldu. İstanbul ve Ankara’da caddelerin isimleri bile “Katar Caddesi” olarak değiştirildi. Katar Emiri’nin annesi de tartışmalara neden olan Kanal İstanbul güzergahında arazi satın aldı. Tüm bu gelişmelerin ardından şimdi de inşaat sektörünün kapıları, Katar’a açılıyor.

İKİ BAKANIN İMZASI VAR

İki ülke arasında “Şehircilik İş Birliği Anlaşması” imzalandı. Katar ve Türkiye, kentsel dönüşüm, kentsel altyapı, akıllı şehirler ve sosyal konut üretimi için projeler yapacak. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Katar Belediye ve Çevre Bakanı Abdülaziz Bin Turki Al Subaie tarafından imzalanan anlaşmada, “Devlete ait taşınmazların elden çıkarılması ve satışı” başlıklı bir maddenin de olması dikkat çekti.

DEVLET BİNALARI DAHİL

Anlaşmadaki bu hükme göre, “Devlete ait taşınmazlar üzerinde kamu ve özel yatırım olanaklarının yanı sıra devlete ait taşınmazların elden çıkarılması ve satışına ilişkin usuller” konusunda da iş birliği yapılacağı belirtildi. Anlaşma uyarıca, iki ülke kentsel dönüşüm, mekansal planlama ve akıllı şehirler stratejisi gibi alanlarda iş birliği yapacak. Mevcut ve potansiyel kentsel sorunlar için çözüm üretecek ve sürdürülebilir, güvenli ve yüksek kaliteli yerleşim ve kentlerin geliştirilmesine yönelik fırsatları yaygınlaştıracak.

UZMANLIK ALIŞVERİŞİ

İki ülke mekansal planlama ve kentsel dönüşüm, coğrafi bilgi sistemleri ve akıllı şehirler, milli emlak, tapu, kadastro ve harita yapımı, yerel yönetimlerin kentsel altyapı yatırımları ve sosyal konut üretimi alanlarında ortak iş birliğini oluşturacak ve idari ve teknik alanda uzmanlık alışverişinde de bulunacak.