Katar şirketi ile Türk şirket arasında doğalgaz işbirliği

Katarlı Nakilat ve Karadeniz Holding’e bağlı Karpowership şirketleri, sıvılaştırılmış doğalgaz ve yüzen depolama ve gazlaştırma üniteleri yatırımları için işbirliği yapacak.

Katar devletine ait Nakilat ve Karadeniz Holding’e bağlı Karpowership sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alanında iş birliği yapmak üzere bir stratejik işbirliği anlaşması imzaladı.

Şirketlerden yapılan açıklamaya göre iki şirket yüzen depolama-gazlaştırma üniteleri yatırımları yapmak ve işletmek üzerine bir stratejik işbirliği anlaşması imzaladı. Açıklamaya göre anlaşma ile 2023 yılına kadar ilk yüzen depolama-gazlaştırma ünitesini devreye alınması planlanıyor.

ŞİRKETLERDEN AÇIKLAMA

Nakilat CEO’su Abdullah Al-Sulaiti, “Bu anlaşma, Nakilat’ın lojistik-enerji portföyünü genişletmeye ve çeşitlendirmeye yönelik uzun vadeli büyüme planına uyum sağlarken, enerji taşımacılık sektöründeki küresel lider konumumuzu güçlendiriyor” dedi.

Karpowership CEO’su Orhan Remzi Karadeniz ise açıklamasında girişimin şirket kabiliyetlerini güçlendireceğini söyledi. (REUTERS)

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