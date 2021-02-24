Katar ve AB'den Gazze'ye gaz ulaşımı için 84 milyon dolar finansal destek sözü

RAMALLAH (AA) – Katar, İsrail'den Gazze Şeridi'ndeki termik santrale doğal gaz aktarımını sağlayacak boru hattı için 60 milyon dolar, Avrupa Birliği (AB) ise 24 milyon dolar finansal destek sözü verdi.

Filistin Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Muhammed Iştiyye, Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı Muhammed el-İmadi ve AB Kudüs Temsilcisi Sven Kühn von Burgsdorff ile video konferans üzerinden bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda, İsrail'den Gazze Şeridi'ne gaz taşımayı hedefleyen projenin önemine vurgu yapan Iştiyye, bu projenin, Gazze'deki elektrik krizinin kökten çözülmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Katar'ın taahhüdünün, İsrail içine boru hattının döşenmesini kapsadığını, AB'ninkinin ise Gazze sınırı ile santral arasındaki kısmı kapsadığını belirten Iştiyye, "Projenin uygulanmasının, İsrail tarafının nihai tepkisini beklediğini" söyledi.

Toplantıda ayrıca Gazze Şeridi'ndeki santralin geliştirilmesi ve gazla çalışır hale dönüştürülmesi planları konuşuldu.

İsrail medyasında 14 Şubat'ta yer alan haberde, Gazze Şeridi'ndeki termik santrale doğal gaz aktarılması için Katar, Birleşmiş Milletler ve AB'nin anlaşma imzaladığı belirtilmişti.

İsrailli enerji şirketi Delek'in Filistin yönetimine doğal gaz ihraç edeceği, İsrail'den Gazze'ye gazın ulaştırılması için ise bir boru hattı inşa edileceği aktarılan haberde, boru hattının finansmanının Katar ve AB tarafından karşılanacağı ifade edilmişti.

İsrail'in 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde sadece bir termik santral bulunuyor.

Ablukanın yanı sıra Hamas ile İsrail arasında yaşanan gerilimler nedeniyle Tel Aviv yönetimi, zaman zaman Gazze'ye yakıt girişini askıya alıyor. Bu yüzden 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde günlük ortalama 12 saat elektrik kesintisi yaşanıyor.