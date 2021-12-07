Katar’da sürpriz görüşme suya düştü: Erdoğan, Selman’la görüşme planları yapmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Katar temaslarına başladı… Reuters haber ajansına konuşan Türk kaynaklar ise Çarşamba günü Doha’ya gidecek Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile Erdoğan’ın bir araya gelmek için yaptığı hazırlıkların suya düştüğünü söyledi. Kaynaklar, “Çok farklı iş birliği fırsatları var” yorumunu yaptı.

Sozcu.com.tr

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Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Katar’ın başkenti Doha’ya iniş yaptı. Burada Doha ve Ankara birçok anlaşmaya ve iş birliğine imza atmaya hazırlanırken, Reuters haber ajansına konuşan üst düzey Türk yetkililer, son yıllarda gerilimin yüksek olduğu Türkiye-Suudi Arabistan hattında da bir yumuşama yaşanabileceğinin sinyalini verdi.

2018 yılında Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki başkonsolosluk binasına girdikten sonra bir daha haber alınamayan muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümü sonrasında iki ülke arasındaki ipler kopma noktasına gelmişti. ABD istihbaratı, Kaşıkçı’nın cinayetinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’la bir bağlantısı olduğunu aktarırken Reuters haber ajansı, Çarşamba günü Katar’a gidecek Selman ile Erdoğan’ın bir araya gelme planları yaptığını duyurdu.

Ajansa konuşan yetkililer 2018’den beri ilk kez bir araya gelme hazırlığı yapan Erdoğan ve Selman’ın programlarını denk getiremediklerini söyledi.

Reuters haber ajansı, “Erdoğan, kritik bir bölgesel müttefiki olan Katar’a, büyük eleştirilere rağmen faiz indirimi kararları aldıktan sonra Türkiye’nin para biriminin düşmesi ve yükselen enflasyonlarla Türkiye ekonomisinin tarihi düşüş gördüğü bir dönemde geldi. Basın toplantısında Çavuşoğlu, Doha’dan maddi destek istemeyeceklerini söyledi. Katarlı mevkidaşı ise Türkiye’nin yaşadığı ekonomik zorluklardan çıkacak fırsatlara baktıklarını söyledi” yorumunu yaptı.

“İŞ BİRLİĞİ FIRSATI OLUŞACAK”

Ajans, “Bir Türk ve bir de Körfez ülkesi yetkilisi Erdoğan ile Selman’ın Katar’da bir araya gelme planları yaptığını aktardı” ifadesini kullandı. Ajansa konuşan bir Türk yetkili, “Fakat programlar örtüşmedi dolayısıyla bu hafta bir görüşme ihtimali bulunmuyor. Fakat yakında programlar örtüştüğünde bir görüşme olası. Bölgesel sorunlar çözüldükçe birçok iş birliği fırsatı oluşacak” dedi.

Kaşıkçı cinayeti sonrasında Suudi Arabistan geçen yıl “gayrıresmi boykot” kararı almış ve Türk mallarını boykot etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı cinayeti sonrasında, Selman’ın adını vermeden, “Cinayet talimatı üst seviyelerden geldi” yorumunu yapmıştı.

Öte yandan ABD istihbaratı da yaptıkları inceleme sonucunda, Veliaht Prensi Selman’ın cinayete onay verdiğini öne sürmüştü.

Katarlı yetkililer ise Erdoğan ile Selman’ın Doha ziyaretlerinin tamamen tesadüf olduğunu söyledi.

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