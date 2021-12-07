Katarlı medya patronuna tecavüz suçlaması

Katarlı medya patronu Saleh Al-Mesallam, İngiltere’de bir kadına defalarca tecavüz ettikten sonra öldürmekle suçlanıyor.

Katarlı medya patronu 32 yaşındaki Saleh Al-Mesallam, tecavüz suçlamalarıyla gündeme geldi. Al-Mesallam’ın Londra’nın batısındaki Paddington’daki Peninsula Apartments’ta kiraladığı 1,5 milyon sterlinlik dairesinde bir kadına defalarca tecavüz ettiği, daha sonra onu parçalara ayırdığı iddia edildi.

İngiltere Southwark Crown Mahkemesi jüri üyeleri, Katar’da bir TV haber ve spor kanalının yöneticisi olan Al-Mesallam’ın, kadının telefonunu ve cüzdanını aldığını ve telefon dahil tüm hesaplarının ve cihazlarının şifrelerini değiştirerek diğer insanlarla iletişim kurmasını engellediğini öne sürdü.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan iddialara göre, Katarlı medya patronu, İngiltere polisinin kendine hiçbir şey yapmayacağını öne sürdü. Al-Mesallam’ın kadınların saçlarını kestiği ve çeşitli fiziksel zararlar verdiği de belirtildi.

Daha sonraki bir polis sorgusu sırasında, kadın defalarca tecavüze uğradığını iddia etti. Sanıkların, mahkeme sırasında gözyaşlarına boğulduğu gözlemlendi.

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