Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) – Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları – Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,584196
|-0,46
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,232138
|-0,42
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,825699
|-0,29
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,252348
|-0,15
|QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu
|175,074860
|-0,13
|Yatırım Fonları – Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF
|11,068287
|-1,75
|İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,040310
|-1,75
|Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,079109
|-1,70
|QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF
|35,434554
|-1,07
|Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)
|1,121143
|-0,64
|Yatırım Fonları – Karma ve Değişken Fon
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,008988
|-0,53
|Strateji Portföy Bir. Değ. Fon
|7,482441
|-0,33
|Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon
|0,020705
|-0,22
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,021390
|-0,12
|ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon
|0,117166
|-0,12
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)
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