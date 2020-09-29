Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yazan:
Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları – Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,584196 -0,46
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,232138 -0,42
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,825699 -0,29
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,252348 -0,15
QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 175,074860 -0,13
Yatırım Fonları – Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF 11,068287 -1,75
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,040310 -1,75
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,079109 -1,70
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF 35,434554 -1,07
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,121143 -0,64
Yatırım Fonları – Karma ve Değişken Fon
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,008988 -0,53
Strateji Portföy Bir. Değ. Fon 7,482441 -0,33
Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,020705 -0,22
Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu 0,021390 -0,12
ICBC Turkey Portföy İki. Değ. Fon 0,117166 -0,12

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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