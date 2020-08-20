Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) – Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları – Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,564581
|1,06
|Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F.
|0,059571
|0,88
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,225572
|0,81
|Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu
|0,025927
|0,80
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,798781
|0,58
|Yatırım Fonları – Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu
|1,973409
|0,82
|Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu
|2,127407
|0,46
|Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu
|2,050912
|0,42
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,932556
|0,35
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,701996
|0,28
|Yatırım Fonları – Hisse Senedi Fonları
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|16,867553
|4,07
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|14,529994
|4,02
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|14,450320
|3,70
|İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|80,535314
|3,60
|HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,064623
|3,47
|Yatırım Fonları – Karma ve Değişken Fon
|İş Portföy Resan Değ. Özel Fon
|1,762597
|2,49
|İstanbul Portföy İki. Değ. Fon
|0,309632
|2,23
|İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon
|0,051738
|2,07
|HSBC Portföy Değ. Fon
|111,577887
|1,94
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,349590
|1,65
|Yatırım Fonları – Katılım Fonları
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|0,974115
|1,79
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,157719
|1,58
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,672525
|1,58
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,842795
|0,56
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,089342
|0,44
|Yatırım Fonları – Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Alternatif Bank Para Piyasası Fonu
|6,088114
|0,02
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,058969
|0,02
|Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu
|1,131230
|0,02
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,023534
|0,02
|TEB Portföy Para Piyasası Fonu
|384,090800
|0,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)