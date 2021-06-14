Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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Alaturka Online
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İSTANBUL (AA) – Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları – Borçlanma Araçları Fonları
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,548284 0,81
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,227270 0,71
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,817496 0,58
Oyak Portföy Oyak Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu 1,556014 0,37
HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,259060 0,37
Yatırım Fonları – Fon Sepeti Fonları
ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu 1,003769 0,09
Yatırım Fonları – Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,982304 0,96
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu 0,903537 0,80
Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 2,197140 0,69
Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF 20,376473 0,69
Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF 18,155216 0,42
Yatırım Fonları – Karma ve Değişken Fon
Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon 1,022011 0,97
Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon 1,205915 0,89
Ziraat Portföy İki. Değ. Fon 99,129824 0,63
Oyak Portföy İkinci Değ. Fon 0,031616 0,56
Qinvest Portföy Değ. Fon 0,080957 0,40
Yatırım Fonları – Katılım Fonları
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 3,048954 0,79
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,434619 0,43
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 2,674604 0,36
Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) 1,204518 0,35
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 2,421693 0,28
Yatırım Fonları – Para Piyasası Fonları
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu 1,152158 0,15
Azimut Portföy Para Piyasası Fonu 1,136346 0,15
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon 1,041226 0,15
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu 1,041943 0,15
Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu 1,039202 0,15

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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