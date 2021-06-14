Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) – Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları – Borçlanma Araçları Fonları
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,548284
|0,81
|Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,227270
|0,71
|Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,817496
|0,58
|Oyak Portföy Oyak Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu
|1,556014
|0,37
|HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,259060
|0,37
|Yatırım Fonları – Fon Sepeti Fonları
|ICBC Turkey Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
|1,003769
|0,09
|Yatırım Fonları – Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,982304
|0,96
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,903537
|0,80
|Atlas Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,197140
|0,69
|Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi His.Sen.Y.BYF
|20,376473
|0,69
|Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF
|18,155216
|0,42
|Yatırım Fonları – Karma ve Değişken Fon
|Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon
|1,022011
|0,97
|Ziraat Portföy Üç. Değişken Fon
|1,205915
|0,89
|Ziraat Portföy İki. Değ. Fon
|99,129824
|0,63
|Oyak Portföy İkinci Değ. Fon
|0,031616
|0,56
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,080957
|0,40
|Yatırım Fonları – Katılım Fonları
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|3,048954
|0,79
|KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,434619
|0,43
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,674604
|0,36
|Qinvest Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)
|1,204518
|0,35
|KT Portföy Bir. Katılım Fonu
|2,421693
|0,28
|Yatırım Fonları – Para Piyasası Fonları
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,152158
|0,15
|Azimut Portföy Para Piyasası Fonu
|1,136346
|0,15
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,041226
|0,15
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,041943
|0,15
|Garanti Portföy Birinci Para Piyasası Özel Fonu
|1,039202
|0,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)