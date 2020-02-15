Katil Ağca’nın izini İngilizler buldu! Anlattıklarını manşetten duyurdular

DİKKAT: Haberi okurken, şimdiye dek onlarca yalanı ortaya çıkan Mehmet Ali Ağca’nın anlattıklarının tamamen gerçek dışı olabileceğini aklınızda bulundurun.

Mirror gazetesi muhabiri Andy Lines ve Timur Öztürk, 62 yaşındaki Mehmet Ali Ağca’yla İstanbul’da yaşadığı apartman dairesinde bir araya geldi.

Ağca’nın sokak hayvanlarına bakarak geçirdiği yeni hayatı anlatılan haberde, suikast girişiminde bulunduğu Papa’nın hayatta kalmasından duyduğu rahatlamadan bahsediliyor.

1981 yılında dünyayı şoka uğratan, eski bir terörist olarak adlandırılan Ağca, Papa suikastını ‘kader’ olarak nitelendirirken, “Hayatta kalması da kaderdi. Ölmediği için çok mutluyum. Papa benim için kardeş gibi olmuştu. 2005’te öldüğünde kardeşim ya da en iyi arkadaşım ölmüş gibi hissettim” ifadelerini kullandı.

Olay yaşandığında 23 yaşında cahil ve genç olduğunu söyleyen Ağca, “Papa’yı nasıl vurduğumu her gün olmasa da çok sık düşünüyorum. Artık iyi bir adamım. Hayatımı düzgün bir şekilde yaşamaya çalışıyorum” dedi.

‘İNGİLİZ KIZ ARKADAŞIM VARDI’

Suikast girişimi öncesinde Edith adında bir İngiliz kız arkadaşı olduğunu ilk kez anlatan Ağca, “1980 yılında Tunus’ta bir otelde tanışmıştık. Sahte pasaportla Faruk adıyla seyahat ediyordum. Harrods benzeri bir markette çalışıyordu. Benden 6-7 yaş büyüktü. Papa’yı vuracağımı o zaman da biliyordum ama ona söylemedim. Bu adil olmazdı. Bazen ona ne olduğunu merak ediyorum” diye konuştu.

Haberde Papa 2. Jean Paul’un 1981’deki suikast girişiminin ardından Ağca’yı affettiği ve cezaevinde ziyaret ettiği hatırlatılırken, Ağca, röportaj sırasında o dönemki Mirror gazetesinin ‘Papa’yı vuran adam’ başlıklı nüshasıyla poz verdi.

‘YAŞANANLARI FİLM YAPMAK İSTİYORUM’

Kitaplardan elde ettiği gelirle yaşadığı öne sürülen Ağca, hikayesinin bir gün beyaz perdede olmasını istediğini, “Yaşananları anlatan bir film ya da bir çeşit belgesel yapmak istiyorum. Umarım Hollywood buna ilgi gösterir” sözleriyle anlattı.

2014’te Sırbistan ve Macaristan üzerinden kaçak yollarla İtalya’ya gittiğini öne süren Ağca, “27 Aralık’ta Vatikan’da Aziz Petrus Meydanı’ndaydım. Papa’nın beni cezaevinde ziyaret ettiği saatte elimde güllerle oraya ulaştım. Bazı insanlar beni tanıdı ama bir sorun yaşanmadı. Polis bana karşı çok nazikti” dedi.