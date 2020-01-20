Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı: Onur’u Alev’in yatağında gördüm

Olay, geçen yıl Temmuz ayında Bursa‘nın Mudanya ilçesinde meydana geldi. Eski manken Alev Ç., evinde Onur Yılgın‘la birlikte alkol almaya başladı. Eve gelen sevgilisi Sadık Şahin bu duruma sinirlendi.

Şahin ile Yılgın arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Sadık Şahin, yanındaki bıçakla Onur Yılgın’ı göğsünden yaraladı. Yılgın kanlar içinde kalırken Şahin, Alev Ç.’yi de alıp, kaçtı. Telefonla haber verdiği arkadaşı İsa Ö. tarafından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Onur Yılgın hayatını kaybetti.

MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

İsa Ö. ve kısa sürede yakalanan Sadık Şahin ile Alev Ç. gözaltına alındı. İsa Ö. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Sadık Şahin ve Alev Ç., tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şahin çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Alev Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Sadık Şahin hakkında ‘kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. Sadık Şahin, verdiği ifadede, yaşananları şöyle anlattı:

“BIÇAKLADIĞIMI HATIRLAMIYORUM”

* Alev’le altı yıldır birlikteyiz. Üç gündür ona ulaşamıyordum. Olay gecesi evinin önünden geçerken ışığın yandığını gördüm ve zile bastım. Kapının önünde bir çift erkek ayakkabısı vardı. Açılmayınca kendi anahtarımla içeriye girdim.

* Onur’u, Alev’in yatağında gördüm. Aramızda tartışma çıktı. Mutfaktan aldığı bıçakla üzerime geldi. Tutmaya çalıştığım sırada sağ elimden yaralandım. Alev’in verdiği havluyla elimi sardım ve evden ayrıldım. Geceyi bağ evinde geçirdim. Ertesi gün polis beni arayınca, emniyete gittim. Orada Onur’un öldüğünü öğrendim. Evden çıktığımda, içeride Alev, İsa ve Onur kalmıştı. Onur’u bıçakladığımı hatırlamıyorum. (DHA)