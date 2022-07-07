Katledilen doktor Karakaya’nın odasının kapısına yürek burkan afiş

Konya’da kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya’nın (47) görev yaptığı hastanede silahlı saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından odasının kapısına meslek taşları tarafından yürek burkan bir afiş asıldı.

Müslüm EVCİ

Konya Şehir Hastanesi’nde Hacı Mahmut Akçay, önce Kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya’yı, sonra kendini silahla vurdu. Doktor ve saldırgan hayatını kaybetti. Başka bir hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan saldırganın annesinin ölümünden doktoru sorumlu tuttuğu için saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edildi.

YURDUN DÖRT BİR YANINDA PROTESTO EDİLDİ

Katledilen Karakaya bugün memleketi Kayseri’nin Develi ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verilirken, yurdun dört bir yanında da doktorlara şiddete karşı protestolar vardı.

Konya’da da yüzlerce doktor Karakaya’nın katledilişini Şehir Hastanesi önünde yaptıkları eylemle protesto etti.

YÜREK BURKAN AFİŞ

Konya Şehir Hastanesi’nde saldırının gerçekleştiği kardiyoloji kliniğini kapısına, ‘Cenazemiz var. Hasta bakılmayacaktır’ yazısı asılırken, kliniğin kapısı da kapalı tutuldu. Öte yandan Doktor Karakaya’nın hastanedeki kapısına da meslektaşları tarafından yürek burkan bir afiş asıldı. Ekrem Karakaya’nın resminin bulunduğu afişte “Kalbimizdesin şehidim” notu ile Karakaya’nın doğum ve ölüm yıllı yer aldı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Öte yandan Doktor Karakaya’nın meslektaşları hastanede güvenlik zafiyeti olduğunu belirterek duruma tepki gösterdi. Hastane önünde toplanan sağlık çalışanları ‘yönetim istifa, x-ray cihazı istiyoruz’ sloganları attı. Konya Valisi Vahdettin Özkan’a da açıklama yaptığı sırada tepki gösteren sağlık çalışanları “Güvenliği sağlayamadınız. Bizi koruyamıyorsanız niye varsınız?” siteminde bulundu.

HASTANE YÖNETİCİLERİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Hekimlere Hukuksal Dayanışma Derneği (HHDD) tarafından Uzm. Dr. Ekrem Karakaya’nın hasta yakını tarafından şehit edilmesi ile ilgili, güvenlik önlemi alınmadığı gerekçesiyle Konya Şehir Hastanesi yöneticileri hakkında görevi ihmalden savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. HHDD’nin sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“HHDD olarak; Uzm. Dr. Ekrem Karakaya’nın hasta yakını tarafından şehit edilmesi ile ilgili, güvenlik önlemi alınmadığı gerekçesiyle Konya Şehir Hastanesi yöneticileri hakkında görevi ihmalden savcılığa suç duyurusunda bulunduk.”

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