Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Konya’da iki otomobilin çarpışması sonrası meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Feci kaza sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan açıklama geldi.

Müslüm EVCİ

Kaza, saat 18.00 sıralarında Konya-Isparta karayolunun 55. kilometresinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir istikametinden Konya’ya giden D.Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeritten gelen, K.A. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik tedbirleri alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

İtfaiye ekipleri de hurdaya dönen araçlarda sıkışan yaralıları kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde, 06 plakalı otomobilde bulunan Muammer Tan, Veli Büyükaydın, Sait Belgemen, Şeval Karabulut ve Nisa Nur Karabulut’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada aynı araçta bulunan D.Ç. ve A.B. ile 35 plakalı araçta bulunan K.A. ve E.C.A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Konya Şehir ve Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Cenazeler ise otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Kaza sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, “Bugün Konya Beyşehir’de iki aracın çarpışması sonucu ağır bir kaza yaşandı. İlk ambulansımız olay yerine birkaç dakika içinde ulaşmasına rağmen 5 kişi maalesef hayatını kaybetmişti. Kazada 4 yaralımız var. Tedavileri devam ediyor. Kazada hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyor; yaralılara ve Konya’mız halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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