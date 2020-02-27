Katliamın yaşandığı Hanau’da camiye tehdit mektubu gönderildi

Almanya’nın Hanau kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Hanau Camisi’ne posta yoluyla Hanau’da hayatlarını kaybedenlere ve Müslümanlara yönelik ırkçı bir mektup gönderildi.

Cami yetkilileri yabancı ve Müslüman düşmanlığı içeren mektubun caminin posta kutusuna saat 11.00-12.00 arasında postacı tarafından bırakıldığını belirtti. Irkçı ifadelerin yanı sıra İslam düşmanlığı içeren mektubu polise teslim eden cami yetkilileri, incelemelerin başlatıldığını söyledi.

DİTİB Hessen Eyalet Birliği Başkanı Salih Özkan, “Hanau’da acımız taze iken bu mektubun gönderilmesini vahim ve insanlık dışı buluyoruz. Yarın Cuma namazı sonrası Hanau’da katledilen diğer Bosnalı ve Afganistanlı kardeşlerimizin cenaze namazı öncesi gelen bu mektup bizlerin tedirginliğini bir kat daha artırdı“ ifadelerini kullandı.

Almanya’nın Hanau kentinde düzenlenen ırkçı saldırıda 4’ü Türk olmak üzere 9 kişi hayatını kaybetmişti. (İHA)

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