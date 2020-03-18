Katy Perry 2.78 milyon dolarlık davayı kazandı

Şimdilerde bebek bekleyen Katy Perry, Dark Horse adlı şarkısı için kesilen 2.78 milyon dolarlık telif cezası, mahkeme tarafından kaldırıldı. Perry, şarkısının çalıntı olmadığını kanıtlayarak zafer kazanmış oldu.

Ünlü şarkıcı Katy Perry, Dark Horse adlı şarkısında 2009 yapımı Joyful Noise adlı parçadan 16 saniyelik bir bölümü çaldığı iddiasıyla, 2.78 milyon dolarlık telif cezasına çarptırılmıştı.

Karara itiraz eden Perry, şarkısı için verilen cezayı tersine çevirdi. Temyiz davasında, müzikolog Todd Decker, daha önce şarkının sekiz notalık bölümünümn çalıntı olduğuna karar veren jüri görüşünün tersini ortaya koymayı başardı.

Decker, bilirkişi notunda, “Belirli bir müzik türü için ortak bir tınıda çalınan yaygın bir 8 nota kombinasyonu, telif hakkı korumasını garanti edecek kadar orijinal olamaz” ifadesini kullandı.

KATY PERRY HAKLI ÇIKTI

Perry’nin avukatı Christine Lepera, “Mahkeme jüri kararını boşa çıkardı ve Dark Horse adlı şarkının, Joyful Noise şarkısının hukuki hakkını ihlal etmediğini tespit etti. Bu müzik yaratıcıları ve endüstri için önemli bir zafer. Müzik yapı taşlarının tekelleştirilemeyeceğini gösterdi” şeklinde açıklama yaptı.