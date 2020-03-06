Katy Perry hamileliği hakkında ilk defa konuştu

Katy Perry dün yayınlanan yei şarkısı Never Worn White’ın klibinde hamile olduğunu duyurmuş, hayranları dahil herkesi şoke etmişti. Perry müjdeyi açıkladıktan sonra sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya devam etti. Katıldığı bir radyo programında ise hamileliğin planlı olup olmadığına da cevap verdi.

Katy Perry dün, aylardır sakladığı büyük sırrı yeni şarkısına çekilen kliple hayranlarına duyurmuştu. Never Worn White’ın (Hiç Beyaz Giymedim) klibinde büyümüş karnını gösteren Perry’ye gün boyu tebrikler sel gibi aktı.

Büyük haber duyurulduktan sonra ise Perry sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmaya devam etti. Twitter’da, “Yaşasın, artık karnımı içime çekem gerekmiyor ya da karnımı saklamak için büyük çanta taşımak zorunda değilim” yazarak durumla ilgili espri yapmayı ihmal etmedi.

Instagram’ın canlı yayın kısmından da açıklamalarda bulunan Perry, çift olarak çok mutlu ve heyecanlı olduklarını söyleyerek bebeklerini 6. albümünün çıkış tarihine yakın bir zamanda beklediklerini ekledi.

“SİZİNLE MÜZİK SAYESİNDE İLETİŞİM KURUYORUZ”

Hamileliğini klibinde duyurmasının sebebini ise Perry, “Sizinle her şeyi paylaşmayı seviyorum. Bu haberi de sizinle en doğru şekilde paylaşmak istedim. Bu güzel haberi klibimde vermeyi tercih ettim çünkü sizinle müzik aracılığıyla konuşuyorum ve birbirimizle müzik sayesinde iletişim kuruyoruz” sözleriyle açıkladı.

Ardından SiriusXM Hits 1 adlı radyo programına katılan 35 yaşındaki şarkıcıya hamileliğinin planlı olup olmadığı soruldu. Bu durumun bir kaza sonucu olmadığını söyleyen Perry, “Bilirsiniz, yapabildiğim, başarabildiğim bu hayatı yaşayabildiğim için minnettarım” dedi.

Nişanlısı Orlando Bloom ile hayatlarındaki bu yeni dönem için oldukça heyecanlı olduklarını da dile getirdi.