Katy Perry ve Orlando Bloom corona virüsü nedeniyle düğünü erteledi

Birlikte ilk bebeklerini heyecanla bekleyen Katy Perry ve Orlando Bloom çifti, Japonya’da planladıkları düğünü ertelemek zorunda kaldı.

People’ın haberine göre, çifte yakın bir kaynağın belirttiği üzere yaz başlarında yapmayı düşündükleri düğünü corona virüsünün hızla yayılması nedeniyle ertelemeye karar vermiş.

150 davetlinin katılacağı düğün için her bir detayı düşünen çift, corona virüsü nedeniyle tüm planlamaları durdurdu. Japonya’da yapılacak düğün ABD’ye taşınabilir.

HAMİLELİĞİNİ YENİ KLİBİYLE DUYURMUŞTU

Perry, evvelki gün yayınladığı yeni şarkısı Never Worn White’ın klibinin son sahnesinde, büyüyen karnını göstererek tüm dünyaya bebek beklediğini duyurmuştu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Perry, beş aylık hamile olduğunu söyleyerek, şimdiye kadar tuttuğu en uzun sırrın bu olduğunu belirtti.

Çift 2016 yılında Altın Küre Ödülleri’nde tanışıp, bir dargın bir barışık ilişkilerine 2019 yılında bir resmiyet kazandırıp nişanlanmıştı.