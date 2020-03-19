Katy Perry ve Orlando Bloom karantina alışverişinde

Geçen haftalarda sürpriz bir şekilde hamileliğini açıklayan Katy Perry ve nişanlısı Orlando Bloom alışveriş yaparken görüntülendi. Perry’nin büyüyen göbeğini görenler gözlerini ondan alamadı.

İlk bebeklerini bekleyen Katy Perry ve Orlando Bloom, Los Angeles’ta gıda alışverişi yaparken kameralara yansıdı.

Yeni klibi Never Worn White’ın klibi ile hamileliğini tüm dünyaya duyuran Perry’nin büyüyen göbeğini görenler gözlerini ünlü şarkıcıdan alamadı.

ABD’de de etkisini gösteren corona virüsü nedeniyle kalabalıktan olabildiğince uzak kalmaya çalışan çifte Perry’nin kız kardeşi Angela ve başka bir arkadaşı eşlik etti.

Çifti görenler, alışveriş esnasında ikilinin virüs nedeniyle insanlardan uzak durmaya çalıştığını söyledi. TMZ’nin haberine göre ikili taze ve dondurulmuş sebzeler, protein tozu ve birkaç koli su aldı.

Katy Perry’inin jüri koltuğunda oturduğu American Idol yarışması corona virüsü nedeniyle çekimlerini durdurmuştu.