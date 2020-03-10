Katy Perry’nin hamileyken aşerdiği tek şey bakın ne çıktı

Geçen hafta sürpriz bir şekilde bebek beklediğini yeni klibiyle duyuran Katy Perry, hamileliği ile ilgili paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Perry, hamileliğinin başından beri aşerdiği tek şeylerden bahsetmeyi ihmal etmedi.

Ünlü şarkıcı Katy Perry, nişanlısı Orlando Bloom’dan hamile kaldığı günden beri aşerdiği şeyin tuhaflığından bahsetti.

Aşermesini tuhaf olarak adlandıran Perry, “Acı yiyeceklerle pek aram yoktur ama birden yemek istediğim tek şey acı olan her şey oldu” dedi.

Perry sırf bu yüzden nereye gidere gitsin çantasında bir şişe acı sos taşıyormuş. Hatta Perry’nin bir arkadaşı kendisine özel üretim Tabasco da hediye etmiş.

Ünlü şarkıcı özel üretim acı sosunu aldığında da, “Hamile kaldığımda, bu göz kamaştırıcı Tabasco şişesine, ‘sen benim kutsal kasemsin, seni her yere götüreceğim” demiş.

Instagram hesabının canlı yayın bölümünden hayranlarının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, uzun bir süre boyunca aynı yemeği yemiş, bir yerden sonra bu durum takıntı haline gelmiş.

HAMBURGERDEN TİKSİNİYOR

35 yaşındaki şarkıcının midesini bulandıran tek şeyin hamburgermiş. Bunun yerine sebzeden yapılan vegan burgerler yemeye başlamış.