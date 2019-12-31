Kavacık Köyü destek bekliyor

Edirne’nin Uzunköprü ilçesine bağlı Kavacık Köyünde kurulması planlanan Karma Organize Sanayi Bölgesi’ne karşı çıkan köylülerin Danıştay 6’ncı Dairesi’ne başvurmasının ardından mahkemenin bölgede keşif ve inceleme yapılması kararı açıklandı.

Lüleburgaz’da yapılan Trakya Platformu 4. Olağan Genel Kuruluna Kavacık Köyü Muhtarı Aziz Kurt, S.S.Kavacık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatif başkanı Evren Gören, Aza heyeti ve köy kadınları temsilcileri katıldı.

Muhtar Aziz Kurt, genel kurulda yaptığı konuşmada keşif ve bilirkişi incelemesinin 13 Mart 2020 tarihinde olacağını açıkladı.

‘TÜM KÖY HALKI KARŞI ÇIKIYOR’

280 haneli, 730 nüfuslu, bin 500 küçükbaş, 800 büyükbaş hayvan bulunan toplam 14 bin dönüm arazinin bulunduğu Uzunköprü’nün Kavacık köyü halkının selamlarını getirdiğini söyleyen Kurt, “Tüm köy halkının karşı çıktığı halde ısrarla Kavacık köyüne kurulmak istenen Uzunköprü Karma OSB’ye karşı Danıştay 6’ncı Dairesi’ne açtığımız davada mahkeme 13 Mart 2020 günü keşif ve bilirkişi incelemesine karar vermiştir” dedi.

Köylerinin bir bütün olarak mücadele ettiğini belirten Kavacık Köyü Muhtarı, “Karma OSB projesine karşı sizleri, bizimle dayanışmada bulunmaya davet ediyoruz. Kavacık köylüleri adına sizleri saygıyla selamlıyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

‘KANUNDA OLMAYAN MEVZUAT UYDURDULAR’

Uzunköprü / Kavacık Karma OSB projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Trakya Platformu dönem sözcüsü Av. Bülent Kaçar ise projenin Kavacık köylüleri tarafından tepkiyle karşılandığını söyledi.

Köylülerin istememesine rağmen projenin Uzunköprü Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) ile Edirne İl Genel Meclisi ısrarlarıyla kurulmak istendiğini belirten Av. Kaçar,“Türkiye’de OSB mevzuatına göre 2 tip OSB kurulabiliyor; birisi Karma OSB, diğeri İhtisas OSB’dir. Fakat 2 yıldan beri UTSO, basın açıklamaları ile bir algı yaratmaya çalıştı. Adına; ‘Çevreye duyarlı OSB’ dedi. Karmadan hiç bahsetmediler ve kanunda bile olmayan bir mevzuat uydurdular. Hafızalarımıza kazımak için sürekli bunu kullandılar” dedi.

‘KÖY MÜZE PROJESİ YAPILMASI GEREKİYOR’

Genel kurula katılan Prof. Dr. Ahmet Yaraş ise Kavacık köyünü ziyaret ettiğini açıklarken, “Gerçekten çok özel bir köy. Kavacık’ta somut bir örnek var ki OSB projesine kadar oradaki tümülüs tescillenmemişti. OSB’nin yapıldığı yerde bir tümülüs var ki 1974’lü yıllarda kaçak bir kazı ile açılmış ve içindeki eserler yok edilmiş. Ancak o tümülüs şu anda tescilli ve yapılacak OSB projesinin hemen yanında yer alıyor” ifadesini kullandı.

2863 sayılı yasanın işletilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Yaraş, “Köyde mutlaka köy müze projesi yapılması gerekiyor. Çünkü köyün demografik yapısı çok farklı ve ilginç. 3 farklı ülkeden gelmiş insanlar bir arada yaşıyorlar. Getirdikleri kültürel mirasa dair küçük eserlerin köyde sergilenmesi halinde hem bir kültür projesi olarak kalır, hem de orası bir istasyon olarak kullanılır” sözlerine yer verdi.