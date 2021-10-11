Kavcıoğlu: Sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkisi sürüyor

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda gerçekleştirdiği konuşmada sıkı para politikasının ekonomide yavaşlatıcı etkilerinin devam ettiğini belirtti. Kavcıoğlu ayrıca, Türkiye’nin önümüzdeki on ayda ödemesi gereken borcunun 67,6 milyar doların üzerinde olduğunu belirtti.

Sozcu.com.tr

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Büyük Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum gerçekleştiriyor.

Enflasyondaki yükselişin geçici olduğu tezini tekrarlayan Kavcıoğlu, emtia fiyatlarındaki yüksek seyrin sürdüğünü ve enflasyondaki yükselişte gıda ve enerji fiyatlarının etkili olduğunu belirtti.

Sıkı para politikasının iç talep ve krediler üzerinde yavaşlatıcı etki yaptığını belirten Kavcıoğlu, “Bu etkilerin arızi unsurlardan kaynaklı olduğu değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkileri devam etmektedir” dedi.

DIŞ BORÇ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Kavcıoğlu, önümüzdeki 10 ayda toplam dış borç ödemesinin banka ağırlıklı 67,6 milyar doların üzerinde olduğunu belirtti.

Parasal duruşun sıkılığının ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başlatığını belirten Kavcıoğlu, “Bunun yanında, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati politika çerçevesi güçlendirilmiştir” dedi. Kavcıoğlu, bireysel kredilerin yıllık büyüme oranının firma kredilerinin üzerinde olduğunu belirtti.

Kavcıoğlu, Kur etkisinden arındırılmış kredi büyümesi yıl sonuna göre yüzde 6,9 seviyesinde. Eğilim yıl sonu için yüzde 9,4’lük bir seviyeyi ima ediyor” dedi.

İlginizi Çekebilir Kavcıoğlu yerine Tümen mi gelecek? FT’den TCMB analizi İlginizi Çekebilir Reuters: Erdoğan son TCMB başkanından da soğuyor