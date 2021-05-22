Kavga meydan savaşına döndü! Taş, sopa, kürek…

Olay, Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, manavın önünde tezgah açan seyyar satıcı ile manavın sahipleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

YAKLAŞIK 30 KİŞİ KARIŞTI

Yaşanan tartışmanın bir anda büyümesiyle olaya çevredekiler de müdahil oldu. Yaklaşık 30 kişinin karıştığı kavgada 4 kişi yaralandı.

Kavganın büyümesiyle olay yerine 112 Sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırırken, jandarmanın gelmesiyle de kavga eden grup dağıldı.

KAMERALARA YANSIDI

Kavga anı ise çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Jandarma ekipleri kavgaya karışan tarafları ifadeleri alınmak üzere merkeze götürürken, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştı. İHA

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