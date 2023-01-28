Kavgada silah çekildi: 1 ölü

Aydoğdu Mahallesi’nde bir evde, Harun Baltacılar (28) ile E.K. (21) ve Y.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K. isimli kadın, yanındaki tabancayla Baltacılar’a ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde Baltacılar’ın hayatını kaybettiği belirledi.

Baltacılar’ın cenazesi, incelemenin ardından Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis, E.K. Y.A. ve kavga sırasında evde bulunan D.E’yi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (AA)