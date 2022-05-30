Kavgada şüpheli şahıstan çıkan kimlik dikkat çekti

İzmir’in Torbalı ilçesinde kavga eden bir şüphelinin üzerinden “Türkiye Devlet Fedaileri” kimliği çıktı. Üstünde Cumhurbaşkanlığı forsu yer alan kimliği paylaşan CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, duruma tepki gösterdi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İzmir’in Torbalı ilçesinde kavga eden iki şahsa müdahale eden polis ekiplerinin, şüpheli şahıslardan birinde “Türkiye Devlet Fedaileri” kimliği bulduğunu söyledi.

Murat Bakan’ın paylaştığı kimlikte Cumhurbaşkanlığı forsunun olması dikkat çekti.

CHP’li Murat Bakan, yaşanan olayla ilgili şu görüşleri paylaştı:

“PARAMİLİTER GRUPLAR…”

Türkiye’de paramiliter gruplar var derken boşuna söylemiyoruz. SADAT, Halkın Özel Harekatı, Ak Gençlik Ocakları, Özel Harekat Derneği derken şimdi de Türkiye Devlet Fedaileri denilen yapılanma ortaya çıktı.

Bugün Torbalı’da kavga eden iki şahsa müdahale eden polis ekipleri şahıslardan birinde bu kimliği buluyor. Şimdi de kendisine devlet fedaisi diyen, demekle kalmayıp cebinde bu kimliği taşıyan kimliğin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu olan insanlarla aynı sokaklarda geziyoruz.

“TÜRKİYE SUÇ ÖRGÜTLERİ CENNETİ OLDU”

Altı yıldır İçişleri Bakanlığını yürüten şahıs döneminde Türkiye suç örgütleri cenneti oldu. Üstelik bu yapılanmalar açık açık faaliyet gösteriyor. Devlet Görevlisi izlenimi veren, üniforma giyen, CB forsu kullanan, cebinde kimlik taşıyan derneklerden bahsediyorum.

Bunlar buzdağının görünen kısmı, ne SADAT, ne Hizbullah, ne bilmem ne ocakları hiç farketmez kapınıza gelmeye sizi deşifre etmeye devam edeceğiz. Seçimlerden sonra Türkiye’yi suç örgütlerinden de, iktidarın paramiliter yapılarından da temizleyeceğiz.”

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