Kaya Çilingiroğlu Hülya Avşar ile yeniden evlenecek mi?

Yazan:
Alaturka Online
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Kaya Çilingiroğlu eski eşi Hülya Avşar ile yeniden nikah masasına oturacağına dair iddiaları yalanladı.

Emre ÇEVİK

Kaya Çilingiroğlu önceki gün oğlu ve annesi ile beraber Etiler Akmerkez’de görüntüledi. Sömestr tatilinde olduklarını söyleyen Çilingiroğlu, oğlu Hüseyin Kaya’yı kayak merkezine götürdüğünü belirterek, “Şimdi de sırada Rize var” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar ile yedikleri yemek sonrası yeniden evleneceklerine dair iddialarla ilgili de konuşan Çilingiroğlu, “Öyle bir şey yok. Ne Hülya ile ne de başkası ile evlenmeyeceğim” dedi.

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