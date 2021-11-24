Kayahan’ın kızı Beste Açar, deprem tahmin uzmanı Oksal Erev ile evleniyor

Bodrum’da yaşamını sürdüren Kayahan’’n kızı Beste Açar, deprem tahmin uzmanı Oksal Erev ile dünyaevine gireceklerini açıkladı. Açar, “Kendisinin çok güzel bir kişiliği var. Kelimelerin ötesinde…” diyerek, sevgilisine övgüler yağdırdı.

Merhum sanatçı Kayahan’ın kızı Beste Açar, bir süredir Bodrum’da yaşıyor.

Eğitmeni olduğu bilinçaltı temizlik sistemi üzerine çalışmalar yürüten Beste Açar, özel hayatı ile ilgili samimi açıklamalar yaptı.

Açar, deprem tahmin uzmanı sevgilisi Oksal Erev ile 2 Şubat 2022’de hayatını birleştireceklerini açıkladı.

“ENERJİYE BAKARAK BELİRLEDİM”

Beste Açar, “Tarihi enerjiye bakarak belirledim, işimi kullandım burada. Bodrum’da böyle bir karar aldık. İki ay kaldı. Böyle güzel bir nokta koymak istiyoruz. Oksal deprem tahmin uzmanı. Çok güzel bir kişiliği var, neşeli, pati aşığı, gitar çalıyor, şarkı söylüyor. Kelimelerin ötesinde. Gerçekten öyle. Çok güzel bir kalbi var” dedi.

“ÇOK MUTLUYUM”

Oksal Erev ise çok mutlu olduğunu dile getirerek, “Çok mutluyum, her şey güzel gidiyor ve huzurluyum” diye konuştu. (İHA)



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