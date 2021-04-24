Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 95 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

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Alaturka Online
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KASTAMONU (AA) – Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 95 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 95, Palandöken'de 35, Konaklı'da 34, Sarıkamış'ta 30, Uludağ'da 20, Erciyes'te 17, Yıldızdağı'nda 13, Yalnızçam'da 11, Ladik'te 7, Kartepe'de 6, Hesarek'te 5, Hazarbaba ve Ovacık'ta 3 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 25.04.2021 En düşük En yüksek
Kartalkaya GSY 4 9
Palandöken MSY 3 12
Uludağ GSY 2 4
Nemrut PB 7 16
Konaklı MSY 4 13
Davraz MSY 8 13
Erciyes HSY 5 16
Ilgaz SY 2 9
Hakkari PB 5 17

(SY: Sağanak yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, MSY: Mevzi sağanak yağışlı)

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