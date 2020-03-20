Kayak merkezlerinde son durum

KASTAMONU (AA) – Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 175 santimetreyle Nemrut'ta ölçüldü.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kar kalınlığı Nemrut'ta 175, Kartalkaya'da 170, Ilgaz'da 151, Davraz'da 121, Kartepe ve Yıldızdağı'nda 90, Palandöken'de 89, Ergan'da 87, Sarıkamış ve Erciyes'te 80, Uludağ'da 65, Konaklı'da 55, Denizli'de 50, Yıldıztepe'de 33, Ladik'te 23, Yalnızçam'da 20, Kop'ta 18 ve Elmadağ'da 10 santimetre olarak kayıtlara geçti.
Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|
Merkez
|
20.03.2020
|
En düşük
|
En yüksek
|
Erciyes
|
KY
|
-7
|
-3
|
Ilgaz
|
HKY
|
-7
|
-2
|
Kartalkaya
|
HKY
|
-8
|
-5
|
Kartepe
|
ÇB
|
-4
|
-1
|
Nemrut Dağı
|
KY
|
-4
|
0
|
Palandöken
|
KY
|
-7
|
0
|
Sarıkamış
|
KY
|
-6
|
2
|
Uludağ
|
PB
|
-10
|
-1
|
Yıldıztepe
|
ÇB
|
-5
|
-1
(PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)