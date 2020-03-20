Kayak merkezlerinde son durum

Yazan:
Alaturka Online
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KASTAMONU (AA) – Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 175 santimetreyle Nemrut'ta ölçüldü.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, kar kalınlığı Nemrut'ta 175, Kartalkaya'da 170, Ilgaz'da 151, Davraz'da 121, Kartepe ve Yıldızdağı'nda 90, Palandöken'de 89, Ergan'da 87, Sarıkamış ve Erciyes'te 80, Uludağ'da 65, Konaklı'da 55, Denizli'de 50, Yıldıztepe'de 33, Ladik'te 23, Yalnızçam'da 20, Kop'ta 18 ve Elmadağ'da 10 santimetre olarak kayıtlara geçti.

Bazı kayak merkezlerinde bugün en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez

20.03.2020

En düşük

En yüksek

Erciyes

KY

-7

-3

Ilgaz

HKY

-7

-2

Kartalkaya

HKY

-8

-5

Kartepe

ÇB

-4

-1

Nemrut Dağı

KY

-4

0

Palandöken

KY

-7

0

Sarıkamış

KY

-6

2

Uludağ

PB

-10

-1

Yıldıztepe

ÇB

-5

-1

(PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı)

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