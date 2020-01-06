Kayak merkezlerinde son durum! Kar kalınlığı 100 santimi geçti!

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Kartalkaya’da kar kalınlığı 106 santime ulaştı. Bir başka popüler yer olan Uludağ’da ise kar kalınlığı 78 santim olarak ölçüldü. Bolu’dan Antalya’ya, Sivas’tan Isparta’ya kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları şöyle:

* Kartalkaya Kayak Merkezi (Bolu): 106 santim

* Erciyes Kayak Merkezi (Kayseri): 102 santim

* Karboğazı Kayak Merkezi (Mersin): 79 santim

* Uludağ Kayak Merkezi (Bursa): 78 santim

* Kartepe Kayak Merkezi (Kocaeli): 70 santim

* Saklıkent Kayak Merkezi (Antalya): 68 santim





* Denizli Kayak Merkezi (Denizli): 60 santim

* Yıldızdağı Kayak Merkezi (Sivas): 60 santim

* Yeşilova/Salda Kayak Merkezi (Burdur): 55 santim

* Ilgaz Kayak Merkezi (Kastamonu) 54 santim

* Keltepe Kayak Merkezi (Karabük): 53 santim

* Davraz Kayak Merkezi (Isparta): 51 santim

* Palandöken Kayak Merkezi (Erzurum): 49 santim

* Sarıkamış Kayak Merkezi (Kars): 48 santim

* Akdağ Kayak Merkezi (Samsun): 31 santim

* Ergan Kayak Merkezi (Erzincan): 28 santim