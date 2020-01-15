Kayak merkezlerinde son durum! Kar kalınlığı 140 santimi geçti!

Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Kartalkaya‘da kar kalınlığı 142 santime ulaştı. Bir başka popüler yer olan Uludağ‘da ise kar kalınlığı 125 santim olarak ölçüldü. Bolu‘dan Bingöl‘e, Denizli‘den Isparta‘ya kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları şöyle:

* Kartalkaya Kayak Merkezi (Bolu): 142 santim

* Uludağ Kayak Merkezi (Bursa): 125 santim

* Kartepe Kayak Merkezi (Kocaeli): 123 santim

* Hesarek Kayak Merkezi (Bingöl): 115 santim

* Davraz Kayak Merkezi (Isparta): 99 santim

* Hazarbaba Kayak Merkezi (Elazığ): 95 santim

* Denizli Kayak Merkezi (Denizli): 94 santim

* Erciyes Kayak Merkezi (Kayseri): 91 santim

* Murat Dağı Kayak Merkezi (Kütahya): 85 santim

* Ilgaz Kayak Merkezi (Kastamonu) 60 santim

* Yıldızdağı Kayak Merkezi (Sivas): 60 santim

* Saklıkent Kayak Merkezi (Antalya): 54 santim