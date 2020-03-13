Kayaklı Koşu FIS Balkan Kupası yarışmaları Bolu'da yapıldı

BOLU (AA) – Türkiye Kayak Federasyonu ile Uluslararası Kayak Federasyonunun (FIS) faaliyet programında yer alan Kayaklı Koşu FIS Balkan Kupası yarışmaları Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan Arkut Dağı'nda gerçekleştirildi.

Arkut Kayaklı Koşu Merkezi'nde düzenlenen organizasyona, 8 ülkeden 27 erkek ve 11 kadın sporcu katıldı.

Etkinliğin ilk gününde erkekler 10 kilometre, kadınlar ise 5 kilometre koştu.

Erkeklerde Romanya adına yarışan Petrica Hogiu 10 kilometrelik parkuru 27 dakika 21 saniye 8 salisede tamamlayarak birinci olurken, yine Romanya için mücadele eden Robert Florin Dolhascu 27 dakika 58 saniye 2 salise ile ikinci, Türkiye adına yarışa Hamza Dursun ise 28 dakika 7 saniye 6 salise ile üçüncü geldi.

Kadınlarda ise 5 kilometrelik parkuru 14 dakika 40 saniye 3 salisede tamamlayan Estonyalı Kaidy Kaasiku birinciliği elde ederken, ikiz kardeşi Keidy Kaasiku 15 dakika 1 saniye 8 salise ile ikinci, Rus kayakçı Varvara Prokhorova ise 15 dakika 42 saniye 6 salise ile üçüncü oldu.

Etkinliğin ikinci gününde erkeklerde Romanyalı sporcu Petrica Hogiu 10 kilometrelik parkuru 22 dakika 47 saniye 9 salisede tamamlayarak birinci olurken, Türkiye adına yarışan Ömer Ayçiçek 23 dakika 58 saniye 5 salise ile ikinci, yine Türkiye adına yarışan Amed Oglago da 24 dakika 11 saniye ile üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda ise 5 kilometrelik parkuru 13 dakika 26 saniye 2 salisede tamamlayan Estonyalı kayakçı Kaidy Kaasiku birinciliği elde ederken, ikizi Keidy Kaasiku 13 dakika 30 saniye 1 salise ile ikinci, Türk sporcu Ayşenur Duman ise 13 dakika 58 saniye 7 salise ile üçüncü oldu.

Yarışların sonunda FIS Kupası'nda dereceye giren sporcular, madalyalarını protokol üyelerinin elinden aldı.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balkan Şampiyonası'nın bugün sona erdiğini ifade ederek, "Burası dünyanın en güzel dağlarından biri. Bir de kayaklı koşu için ideal bir ortama sahip. Bugün burada Balkan Şampiyonası'nın final yarışmasını yaptık. 8 ülke katıldı. Bizim sporcularımız da derece yaptı. Çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Oto, federasyon olarak çok güzel yarışlar düzenlediklerini ifade ederek, "Sezonumuz sona erdi. Bundan sonra bir ay dinlenmeden sonra yine yaz antrenmanlarımız başlayacak. İyi yolda gidiyoruz. Kayaklı koşuda çok iyiyiz. Olimpik takımımız var. THOM takımlarımız var. Her yönde ilerliyoruz." dedi.