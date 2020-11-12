Kayaklı Koşu Olimpik Milli Takımı, Finlandiya'da performans testine girdi

ANKARA (AA) – Finlandiya'da hazırlık kampını sürdüren Kayaklı Koşu Olimpik Milli Takımı, performans testine girdi.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Vuokatti'deki antrenman merkezinde kamp programını sürdüren milli sporcular, önümüzdeki günlerde ikinci performans testine de girecek.

Millilerin mevcut performanslarının raporlanacağı testlerden sonra, antrenman yüklenme programı belirlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, federasyon yönetim kurulu üyesi Haydar Çetinkaya, son derece verimli bir kamp dönemi geçirildiğini aktararak, "Finlandiyalı olimpiyat ve dünya şampiyonları tarafından sıklıkla kullanılan performans test ve ölçüm merkezini bizim sporcularımızın da kullanması çok önemli. Aynı sistemde sporcularımızın yetişecek olmasından ötürü mutlu ve ümitliyiz. Bizlere bu imkanı veren bakanlığımıza, genel müdürümüze ve başkanımıza çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.