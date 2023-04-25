Kayalar: İHA’yı, F-16’yı Özal yaptı

ANAP’lı eski Bakan ve İYİ Parti Yozgat Milletvekili adayı Lütfullah Kayalar, savunma sanayi konusunda AKP’nin bir iddiasını daha çürüttü: “ Savunma Sanayinin temelini Özal attı. TAİ, Havelsan, Aselsan o dönem kuruldu. İlk İnsansız Hava Aracı (İHA) Anka, 1990’da yapıldı ve halen kullanılıyor. Keklik ve Turna isimli araçların uçuşu da yapılmıştı. Türk Hava Kuvvetleri’nin kullandığı F-16’ların tamamı AKP öncesi yapıldı.”

İYİ Parti Yozgat milletvekili adayı, eski bakanlardan Lütfullah Kayalar, hükümetin seçim öncesi en büyük propaganda aracı olan Savunma Sanayii ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Savunma sanayinde yapılan güzel işlere seçimden sonra sahip çıkacaklarını söyleyen Kayalar, “Bu yapılanlar bugün birden yapılmış şeyler değil” ifadesini kullandı. Kayalar, savunma sanayii temellerin kendisinin de bakan olarak görev yaptığı Turgut Özal hükümetleri döneminde atıldığını açıkladı. Kayalar, katıldığı bir televizyon programında şunları söyledi:

“Savunma Sanayii Müsteşarlığı ile Havelsan, Roketsan, TAİ gibi kuruluşlar rahmetli Özal döneminde kuruldu. Bugün İnsansız Hava Araçları var. Türkiye ilk İnsansız Hava Aracını 1990’larda Anka ismiyle üretti. O araçlar şu anda uçuş yapıyor ve kullanılıyorlar. Anka’dan sonra Keklik ve Turna isimli İHA’lar ile ilgili çalışmalar yine o dönem başladı ve uçuşları da yapıldı. Göz bebeğimiz olan Türk Hava Kuvvetleri’nin kullandığı F-16 uçaklarının tamamı AKP iktidarından önce yapıldı.”