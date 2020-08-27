Kaybettiği babasına verdiği sözü tutmak için azimle koşuyor

GAZİANTEP (AA) – FERİDE PELİN İNAL – Gaziantep'te okul seçmelerinde keşfedilmesinin ardından atletizme başlayan ve 5 yılda önemli başarılar elde eden 16 yaşındaki Süreyya Yıldız, 2 yıl önce kaybettiği babasına verdiği sözü tutup olimpiyatlarda yer almak için durmadan çalışıyor.

Süreyya Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçüklükten beri hızlı olduğunu, koşmanın kendisi için büyük bir tutkuya dönüştüğünü söyledi.

Haftanın 6 gününü antrenman yaparak geçirdiğini aktaran Süreyya, yaşadığı zorluklara rağmen hedeflerini gerçekleştirmek için çalıştığını kaydetti.

Yaklaşık 2 yıl önce geçirdiği bir ameliyat sonrası 49 yaşındaki babası Mustafa Yıldız'ı kaybettiğini belirten Yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Ben babam için çalışıp, çabalıyorum. Onun için koşuyorum, onun için şampiyon olacağım. Babama verdiğim sözü tutup olimpiyatlara girmeye çalışacağım. Babama verdiğim sözü yerine getirmeye çalışıyorum. Atletizme başladığım günden beri 40 madalya elde ettim. 400 ve 800 metrede 8 Türkiye şampiyonluğum var. Geçen ay Eskişehir'de düzenlenen olimpik deneme müsabakalarında 18 yaş altı kategorisinde 800 metrede Türkiye şampiyonu oldum. Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusuyum. Ülkemi olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum. Babam ve ülkem için en iyi dereceyi elde etmek için çalışmaya devam edeceğim."

– "Olimpiyat derecesi alabilecek kapasiteye sahip"

Antrenör Aynur Erdoğan da Süreyya Yıldız'ı okullarda yaptıkları yetenek yarışmasında keşfettiğini, ilk başlarda annesini ikna etmenin çok zor olduğunu söyledi.

Annesinin kabul etmesinin ardından babasının da kızına çok büyük destek verdiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Antrenmanlara birlikte gelip gitmeye başladılar. Yaklaşık 2 yıl önce babasını kaybetti. Süreyya'nın milli takım formasını giydiğini görmek istiyordu. Gerçekten adım adım başarıya emin bir şekilde ilerliyor. 18 yaş altı kategorisinde 800 metrede yapmış olduğu derece yapılamamış durumda. Çok güzel devam ediyor. Süreyya olimpiyat derecesi alabilecek kapasiteye sahip. Çok yetenekli bir sporcu. Bu çalışma, disiplinle devam ederse olimpiyatlarda bizi temsil edeceğini düşünüyorum. Önü açık bir sporcu."