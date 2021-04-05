Kaybolmaya yüz tutan baba mesleği kalaycılığı 53 yıldır aynı heyecanla sürdürüyor

ZONGULDAK (AA) – GÖNÜL ÜNLÜ – Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Alim Amir Keçeci, 53 yıl önce babasından öğrendiği kalaycılık mesleğini yaşatmak için mücadele veriyor.

Perşembe beldesinde oturan 4 çocuk babası 67 yaşındaki Keçeci, küçükken babasından öğrendiği mesleğini yine ondan kalan 20 metrekarelik dükkanda aynı heyecanla sürdürüyor.

Müşterilerinin getirdiği mutfak eşyalarını geleneksel yöntemlerle kalaylayarak yeni görünüme kavuşturan Keçeci, kaybolmaya yüz tutan mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Keçeci, "babamın mirası" dediği işini ömrü yettiği sürece devam ettirmek istiyor.

– "'Sadece bu işten geçineceğim' dersen zor"

Alim Amir Keçeci, AA muhabirine, rağbet görmeyen mesleğinin son yıllarda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Sahip olduklarını bu meslek sayesinde edindiğini anlatan Keçeci, şöyle konuştu:

"Bu mesleği babamdan öğrendim. O günden bugüne değişen alüminyum, peşinden paslanmaz, emaye, teflon çıktı, kalay işi bitti. Biteli çok oldu, artık tek tük kaldı. 'Sadece bu işten geçineceğim' dersen zor. Bu iş artık ekmek vermez. Bundan 30-40 yıl önce babamızın zamanında oluyordu. Günde bir evin kabını kalaylardık, 70-80 parça. Tencereler 6 ayda bir kalaylanırdı."

Keçeci, meslekten emekli olduğunu belirterek, "Geçinip gidiyoruz. Babamdan sonra bu mesleği ben sürdürdüm. Mesleğimiz eskisi gibi devam etseydi güzel olurdu çünkü el emeğiyle kazanılan para daha tatlı ve bereketli ama maalesef sona erdi." ifadelerini kullandı.